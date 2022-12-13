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Gezici Araştırma Merkezi'nden KKTC yerel seçim açıklaması

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Gezici Araştırma Merkezi'nden KKTC yerel seçim açıklaması
Gezici Araştırma Merkezi'nden KKTC yerel seçim açıklaması

Gezici Araştırma Merkezi K.K.T.C. Yerel seçimler ile ilgili veya farklı araştırmalar yapmamış ve seçimlere müdahil olmamıştır. Yayınlanan veya bahsedilen anketleri Gezici Araştırma yapmamıştır.
Değerli basın mensuplarının bilgilerine sunarız. 

 

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