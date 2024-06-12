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Gıda mühendisleri uyardı: Donmuş gıdaların güvenli çözündürülmesi hayati önem taşıyor

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Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, donmuş gıdaların doğru şekilde çözündürülmesinin önemini belirtmek için yaptığı açıklamasında, "Oda sıcaklığında veya sıcak su kullanarak çözündürme yapma işleminden kaçının" dedi.
Gıda mühendisleri uyardı: Donmuş gıdaların güvenli çözündürülmesi hayati önem taşıyor

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, donmuş gıdaların doğru şekilde çözündürülmesinin önemini vurguladı.

Oymen, derin dondurucuda dondurulan gıdaların mikroorganizma üremesini durdurduğunu ancak çözündürme işlemi başladığında bu sürecin hızla yeniden başladığını belirtti. Bu nedenle, gıdaların tek seferde çözündürülüp hemen kullanılması gerektiğini vurgulayan Oymen, çözdürülen gıdaların tekrar dondurulmaması gerektiğini önemle hatırlattı. Oymen bu durumun, içerisindeki mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve sonraki tüketimde besin zehirlenmelerine sebep olabileceğini söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası olarak önerilen güvenli çözündürme yöntemlerini sıralayan Oymen, buzdolabında çözündürme yönteminin en güvenli seçenek olduğunu belirtti. Buzdolabında çözündürme işleminin, gıdaların 4°C'nin altında tutularak bakteri çoğalmasının önüne geçtiğini ve çözdürülen gıdaların hemen pişirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca mikrodalga fırın kullanımının da etkili bir çözündürme yöntemi olduğunu ancak dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Oymen, mikrodalga fırının gıdanın tamamen çözündüğünden emin olunmadan kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak, oda sıcaklığında veya sıcak su kullanarak çözündürmenin kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Oymen, bu yöntemlerin bakteri çoğalmasına ve gıda bozulmasına neden olabileceğini ifade etti.

Gıda mühendisleri olarak, halk sağlığını korumak adına tüketicileri bilinçlendirme çabalarının devam edeceğini belirten Oymen, doğru çözündürme yöntemlerinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

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