  • BIST 1.391,910
  • Altın 492,40
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

GİKAD ile HABİTAT Derneği arasında protokol imzalandı

» »
GİKAD ile HABİTAT Derneği arasında protokol imzalandı
GİKAD ile HABİTAT Derneği arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Türkiye’de sosyal etki odaklı çalışmalar yürüten HABİTAT Derneği arasında, eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği kapsamında, Coca Cola Türkiye, HABİTAT Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığıyla yürütülen “Kız Kardeşim” projesinin KKTC’deki eğitim çalışmaları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) önderliğinde yapılacak.

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ülke genelinde, kadını ekonomik ve sosyal hayatına siyasi bir ayırım gütmeden dokunarak iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kadınları güçlendirmek ve ekonomiye katılımını sağlamak için GİKA-KOOP’u kurduklarını, kadın üretiminin kalitesini artırıması, çeşitlendirmesi markalaşması ve pazarlanması için çalıştıklarını kaydeden Kavuklu, HABİTAT Derneği ile yaptıkları protokolün buna önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır da imzalana protokolün ilk uluslararası nitelikli anlaşmaları olduğunu ifade etti. Pandemi döneminin dijitalleşmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Hazır, bu kapsamda verdikleri eğitimlerle, toplumun farklı kesimlerini güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Protokol kapsamında yapılacak ilk eğitimde, kız kardeşim eğitim programlarından dijital dünyada güvenlik ve internet reklamcılığı eğitimleri gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Basbakan Saner TC Cumhurbaskan Yardımcısı Oktay ile bir araya geldi20 Eylül 2021 Pazartesi 15:31
  • Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı20 Eylül 2021 Pazartesi 15:30
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Bir Dönemin Sonuna Geldik, Bunu Başbakan da Biliyor20 Eylül 2021 Pazartesi 15:28
  • HP Milletvekili Jale Refik Rogers: Cumhurbaşkanı Aşı Sertifikamızın Diğer Ülkeler Tarafından Tanınması İçin Çaba Sarf Etmelidir20 Eylül 2021 Pazartesi 15:25
  • Maviş: “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim İçin Okullara Yetki ve Bütçe”20 Eylül 2021 Pazartesi 15:12
  • Erhürman: Bu halkın kurumsal yapısını sıfırlamaya ant mı içtiniz?!!20 Eylül 2021 Pazartesi 13:34
  • Afgan kadınlardan Taliban’a karşı protesto20 Eylül 2021 Pazartesi 13:03
  • Başbakan Saner Ankara'da, Fuat Oktay ile görüşecek20 Eylül 2021 Pazartesi 13:02
  • Hasipoğlu'ndan müzakere için 3 ön şart!20 Eylül 2021 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti