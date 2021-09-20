GİKAD ile HABİTAT Derneği arasında protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Türkiye’de sosyal etki odaklı çalışmalar yürüten HABİTAT Derneği arasında, eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği kapsamında, Coca Cola Türkiye, HABİTAT Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığıyla yürütülen “Kız Kardeşim” projesinin KKTC’deki eğitim çalışmaları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) önderliğinde yapılacak.

Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ülke genelinde, kadını ekonomik ve sosyal hayatına siyasi bir ayırım gütmeden dokunarak iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kadınları güçlendirmek ve ekonomiye katılımını sağlamak için GİKA-KOOP’u kurduklarını, kadın üretiminin kalitesini artırıması, çeşitlendirmesi markalaşması ve pazarlanması için çalıştıklarını kaydeden Kavuklu, HABİTAT Derneği ile yaptıkları protokolün buna önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır da imzalana protokolün ilk uluslararası nitelikli anlaşmaları olduğunu ifade etti. Pandemi döneminin dijitalleşmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Hazır, bu kapsamda verdikleri eğitimlerle, toplumun farklı kesimlerini güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Protokol kapsamında yapılacak ilk eğitimde, kız kardeşim eğitim programlarından dijital dünyada güvenlik ve internet reklamcılığı eğitimleri gerçekleştirilecek.