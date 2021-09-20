Girne de Zaroğlu'ndan miting gibi toplantı...
YDP'den istifa edip Millet Partisi'ni kuran Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Girne'de ilçe binasında düzenledikleri kahvaltılı toplantı ile seçim startı verdiklerini açıkladı.
Girne de Zaroğlu'ndan miting gibi toplantı...
YDP'den istifa edip Millet Partisi'ni kuran Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Girne'de ilçe binasında düzenledikleri kahvaltılı toplantı ile seçim startı verdiklerini açıkladı.
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