Girne ve Lefkoşa'da Trafik Kazaları: Yaralılar Var, Tutuklama Gerçekleşti

Girne'de Motosiklet Kazası ve Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Kavşak Kaza
Girne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
18 Mart 2024 tarihinde saat 23:30 sıralarında Girne'nin Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Arafet Kablan yönetimindeki HT 714 plakalı salon araç, dikkatsizce sağ tarafta bulunan Şehit Cengiz Topel Caddesi'ne dönüş yaparken karşı istikametten gelen Ege Cihan Şahin'in yönetimindeki VL 526 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ege Cihan Şahin, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Acil Servis'te müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Kavşak Kaza
19 Mart 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında Lefkoşa'da Okullar yolu sokak üzerinde meydana gelen kavşak kazasında, Azamet Ashirbayev yönetimindeki MP 843 plakalı salon araç, mecburi istikamet levhasına uymayarak kavşakta durmayıp dikkatsizce yoluna devam etti. Bu esnada kavşak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Abdullah Omar Salem Alawairi'nin yönetimindeki EV 738 plakalı araçla çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, MP 843 plakalı aracın sürücüsü Azamet Ashirbayev alkollü olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
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