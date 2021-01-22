Girne'de kaza...Karşıdan karşıya geçen yaya ağır yaralı

Girne'de meydana gelen trafik kazasında araç yayaya çarptı...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.30 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Ayhan Kol, yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahsa çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor...