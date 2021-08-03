GKK’den Açıklama…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), bir takım yazılı medyada bugün Kıbrıs Türk halkını ve GKK’yi hedef alan, bölücülük kokan satırlara yer verildiğini belirterek, “Kahraman ve Mücahit halkımızın bu tür provakasyonlara itibar etmeyeceği açıktır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, milletin, GKK’yi kendi özüyle bir tuttuğu hatırlatıldı.

GKK açıklamasında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dün yapılan Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında terfi ve emeklilik durumlarının değerlendirildiği kaydedildi

“Anayasa’mızın hükümlerine göre, yurttaşlık ödevi ile hükümlü tüm vatandaşlarımız, Anayasa ve yasalar önünde eşit olup, vatandaşlara ayrıcalık yapmamak zorunluluğu bulunmaktadır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bugün bir kısım yazılı medyada manşetten Kıbrıs Türk halkını ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alan bölücülük kokan satırlara yer verildiği görülmüştür.

Birlik ve beraberliğin sağlanması; adadaki Türk halkının varlığı için vazgeçilmez bir gereklilik olan bugünlerde, Türk toplumunu ayrıştırmaya çalışanların atalarının 1 Ağustos 1571’den sonra Anadolu’dan buraya gelmiş oldukları unutulmamalıdır.

Kahraman ve Mücahit halkımızın bu tür provakasyonlara itibar etmeyeceği açıktır.

1 Ağustos 1958’de kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısı ve genciyle birlikte kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı ve Kıbrıs Türkü’nün en büyük koruyucu ve geleceğinin teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı milletimizin kendi özü ile bir tuttuğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.”