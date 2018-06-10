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GLOBELT Konferansının Açılış Konuşmasını Türkiye’nin Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’e Plaket Verildi…

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GLOBELT Konferansının Açılış Konuşmasını Türkiye’nin Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’e Plaket Verildi…
GLOBELT Konferansının Açılış Konuşmasını Türkiye’nin Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’e Plaket Verildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici başkanlığında Belgrad’da dördüncüsü düzenlenen GlobELT 2018 Konferansının açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’e konferansa katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mirici, bu önemli ve saygın uluslararası konferansta Yakın Doğu Üniversitesi’nin tanıtımını da başarılı ve etkin bir biçimde yürütmeye devam ettiklerini dile getirdi. 

Aynı zamanda bir sonraki GlobELT Konferansı’nda özel bir Yakın Doğu Üniversitesi oturumu planladığını belirten Prof. Dr. Mirici, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyenlerinin lisans ve lisansüstü programlarındaki iyi uygulamalarını farklı ülkelerden gelen meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağlamayı planladığını da aktardı.

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