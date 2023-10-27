GMB ile MASTOP stratejik plan için toplandı

Gazimağusa ile ilgili yürütülen stratejik plan çalışmalarının Gazimağusa’da bulunan sivil toplum örgütlerine aktarıldığı toplantıya 23 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda oluşturulacak stratejik plan için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantının başında yaptığı açılış konuşmasında, bu tür toplantılarla Gazimağusa’da hem birlik ve dayanışmayı hem de unutulmaya yüz tutan sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmayı hatırlatarak, kent için birlikte çalışma yürütüleceğini kaydetti.

Gazimağusa Stratejik Plan çalışmasında Gazimağusa Belediyesi için gönüllü katkı koyan İç İşleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Eski Müdürü Erkan Tekeli’de yaptığı konuşmada, Belediyeler Yasası’nın değiştirilmesiyle yeni dönemde başkanlara stratejik plan hazırlanması için yetki verildiğini anımsattı. Bu kapsamda bir süreden beridir Gazimağusa Belediyesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Tekeli, Gazimağusa’da çeşitli gruplarla toplantılar yapıldığını, MASTOP ile gerçekleştirilen toplantıda oluşum aşamasındaki stratejik planın sivil toplum örgütleri ile paylaşılacağını belirtti. Tekeli belirtilen görüşler doğrultusunda çalışmaların yürütüleceğini ve sonlandırılma aşamasına yakın olunduğunu kaydetti.