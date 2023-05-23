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Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın perşembe gününe kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurdu.
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 29 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli, cumartesi ve pazar günleri ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde olacak.

Hava, yarın  parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe günü ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cumadan pazartesiye kadar olan peridotta havanın genellikle parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 27 – 30, cumartesi ve pazar günleri 31 - 34 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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