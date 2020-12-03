Gönüllüler Kan Bağışı Şöleni Cumartesi Yapılıyor

Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Thalassaemia Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Genç TV işbirliğinde canlı yayın eşliğinde Gönüllüler Kan Bağış şöleni gerçekleştirilecek.
Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte canlı yayın konuklarının kan bağışı ve kanın önemi hakkında konuşacaklarını kaydetti.
Varoğlu, kan bağışı yapmak isteyen herkesi 5 Aralık Cumartesi günü saat 11.00-13.00 arası Genç TV önüne davet etti.
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