Gönyeli'de “Güvenli Bisiklet Sürüş Etkinliği”

Kente yüzlerce bisiklet kazandırılması, bisiklet eğitimine yönelik kurslar ve bisiklet uyumlu cadde dönüşümlerinin ardından çocuklar bu kez “Güvenli Bisiklet Sürüş Etkinliği”nde buluşuyor.

22 MAYIS’TA

Gönyeli İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Belediyesi işbirliği içerisinde Güvenli Bisiklet Sürüş Etkinliği düzenliyor. 22 Mayıs 2018 Salı günü sabah saat 09.00’da Gönyeli İlkokulu okul bahçesinde yapılacak etkinliğe tüm halkımız ve çocuklar davet edildi.

Gönyeli Belediyesi’nin halk sağlığı kapsamında bisiklet kullanımına verdiği önemle birlikte, çocukların da güvenli bisiklet sürüş bilinci kazanması için etkinlik yapılıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerin yanı sıra velileri de katılabilecek. Etkinliğe katılacak olan öğrenci ve velilerin kendi bisikletlerini ve kasklarını yanlarında getirmeleri istendi.