Gönyeli'de kiracısını darp edip tecavüze kalkışmıştı 4.5 yıl hapis cezası aldı

Gönyeli’de 23 yaşındaki kiracısına tecavüze etmeye kalkışan Erbay Teoğman, 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Erbay Teoğman 17 Şubat 2019 tarihinde tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından tutuklanmış yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

41 yaşındaki Erbay Teoğman, evinde kalan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasının ardından T.B'yi darp ettikten sonra tecavüze kalkışmıştı.

10 YILA KADAR HAPİS ÖNGÖRÜYOR

Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. İnan, suçların ciddiyet ve yaygınlığının altını çizip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığa 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.