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Google kullanıcılarının lokasyon bilgilerini 'trend raporları' halinde 131 ülke ile paylaşacak

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Google kullanıcılarının lokasyon bilgilerini 'trend raporları' halinde 131 ülke ile paylaşacak
Google kullanıcılarının lokasyon bilgilerini 'trend raporları' halinde 131 ülke ile paylaşacak

Google koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele için Cuma gününden itibaren kullanıcılarının lokasyon bilgilerini dünya genelinde 131 ülkenin hükümetleriyle paylaşacağını duyurdu.

Kullanıcılara ait bu raporlar özel web sitelerinde yer alacak ve dünya genelindeki kullanıcı hareketlerine ait trendler coğrafi harita üzerinde gösterilecek.

Bu trendlerde örneğin parklara, marketlere, evlere ve iş yerlerine yapılan ziyaretlerdeki artışlar ve düşüşler oranlarla gösterilecek ancak kesin sayılar paylaşılmayacak.

Google Haritalar uygulamasının başındaki isim olan Jen Fitzpatrick ve şirketin sağlık bölümünün başındaki Karen DeSalvo projenin arkasındaki isimler. Raporun içeriğine örnek veren Fitzpatrick, Fransa'da restoran, kafe, alış-veriş merkezi, müze ve temalı parklara olan ziyaretçi sayısında normal seviyelere kıyasla yüzde 88'lik bir düşüş kaydedildiğini belirtiyor.

Yerel dükkanlarda ise bu ziyaretçi sayısının başlarda yüzde 40 oranında yükseldiği sonradan yüzde 72 düzeyinde düştüğü görülüyor.

En az düşüş ofis ziyaretlerinde gerçekleşti

Ofis ziyaretlerindeki düşüş ise yüzde 56 ile daha az az olsa da "İş yerlerindeki durumun bu şekilde olacağı öngörülüyordu" diyor Fitzpatrick ve "Umarız bu raporlar hükümetler alacakları önlemler konusunda yardımcı olur" diye ekliyor.

Kişisel veriler paylaşılacak mı?

Bireylerin kimliklerinin tespit edilebileceği hiçbir kişisel verinin paylaşılmayacağı ifade edilirken bunun yanı sıra rapora bu tür olası girişimleri daha da zorlaştırmak adına istatistiklere 'yapay gürültüler' yani gerçek olmayan ancak trendi etkilemeyen veriler ekleneceği kaydedildi.

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