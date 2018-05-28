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Google'dan 17 yaşındaki gence para ödülü

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Teknoloji devi Google, sistemdeki bir açığı keşfedip şirket ile paylaştığı için 17 yaşındaki gence para ödülü verdi.
Google'dan 17 yaşındaki gence para ödülü

Arama motoru Google, hacker'ların elini oldukça güçlendirebilecek önemli bir güvenlik açığını rapor ettiği için 17 yaşındaki Uruguaylı genci ödüllendirdi.

Google'dan 36 bin dolarlık (Yaklaşık 165 bin TL) ödeme alan Ezequiel Pereira’nın bulduğu güvenlik açığı hacker’ların şirketin iç sistemlerini değiştirmesine sebep olabilirdi.

Daha önce 4 defa Google'daki açıkları bularak para ödülü almaya hak kazanan Pereira, ilk seferinde Google'dan 500 dolar kazanmıştı.

Uruguaylı genç, yaptığı açıklamada kazandığı para ile ilgli ülke basınına yaptığı açıklamada "Gerçekten iyi hissettiriyor. Önemli bir şeyler bulduğum için memnunum" ifadesini kullandı.

Bilgisayar kullanmaya 10 yaşındayken başlayan Pereira, programlama işleriyle 11 yaşında haşır neşir olmaya başladı.

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