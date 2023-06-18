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Google’dan Babalar Günü için anlamlı doodle

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Özel günleri yayınladığı Doodle’larla anan Google, Babalar Günü’nü de unutmadı. Herkesin babalarını anlamlı mesajlarla ya da ziyaretlerle kutladığı günde Google'da Babalar Günü önemime paylaştığı doodle ile dikkat çekti.
Google’dan Babalar Günü için anlamlı doodle

Bugün Babalar Günü, Google da bu anlamlı günü doodle ile kutladı. Her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan Babalar günü bu yıl 18 Haziran gününe denk geldi. Peki Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

GOOGLE TARAFINDAN BABALAR GÜNÜ İÇİN HAZIRLANAN DOODLE

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

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