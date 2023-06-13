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Görenler tiksindi… Uzmandan “yatakta yemek yemeyin” uyarısı

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Singapurlu bir doktor, neden asla yatakta yemek yememeniz gerektiğini açıklayarak binlerce takipçisini iğrendirdi.
Görenler tiksindi… Uzmandan “yatakta yemek yemeyin” uyarısı

TikTok’un ünlü ismi Dr. Sam, küçük hamamböceklerinin kulak kiri kokusundan etkilendiğini ve kulak kanalı gibi sıcak, nemli bir ortamda yaşamayı çok sevdiklerini açıkladı.

Takipçilerine yayınladığı videoda pratisyen hekim Sam, “İhtiyaç duydukları diğer tek şey yemek. Ve eğer yatakta yemek yerseniz artıklar yeterlidir. Hamamböcekleri burayı yemek için bir üs olarak kullanıyor,” diye konuştu.

Kulağında on kişilik bir hamamböceği ailesinin yaşadığı 24 yaşındaki Çinli bir adamın hikayesini anlatan Dr. Sam, genç adamın “bitmemiş yiyecek paketlerini yatağının yanında bırakma alışkanlığı vardı” diye açıkladı.

Dr. Sam’in TikTok paylaşımları yoğun ilgi görüyor…

Sam, “Bir gece kulağında keskin bir ağrıyla uyandı. Etrafa baktığında, kendisine bakan bir hamam böceğini görünce dehşete kapıldı. İçeride süründüğü ve kaşındığı için çok fazla rahatsızlığa neden oluyordu” dedi.

Doktor, hamamböceğini asla kendi başınıza çıkarmaya çalışmamanın önemli olduğunu, çünkü böcekten daha fazla zarar verebilme ihtimalinizden bahsetti. Bunun yerine, eğer başınıza böyle bir şey gelirse, böcek veya böcek ailesini her zaman bir doktor tarafından aldırmanız gerekiyor.

Dr. Sam, diğer böceklerin de kulağınızda bir yuva oluşturabileceğini ve birçok farklı ülkeden benzer tıbbi hikayelerin olduğunu sözlerine ekledi.

Gönderisi, hayranlarını rahatsız etti ve birçok korkutucu yoruma sebebiyet verdi. 

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