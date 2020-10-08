Gram altın rekor seviyeye geldi

Yurt içinde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya 475 lira düzeyinde başlayan gram altın fiyatları bugün 483 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyeleri olan 488 liraya yaklaştı. Çeyrek altın 789 liraya yükselirken Cumhuriyet altını 3 bin 237 liraya tırmandı.

ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ülkede artan siyasi gerilim ve koronavirüse ilişkin gelişmeler de küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını destekliyor. Hal böyle olunca; küresel piyasaların güvenli liman olarak tanımladığı altın fiyatları son 3 ayın dip seviyeleri olan 1850 dolardan tekrar 1900 doların üzerine hareketlendi. Yurt içinde ise spot altın fiyatlarının yeniden 1900 doları zorlamasına olarak dolar/TL kurundaki yükselişler altında bu haftaki artışlarda başrol oynuyor.

Altın fiyatlarındaki artış devam eder mi?

Küresel piyasalarda spot altının ağustos ayı ortalarında 2.000 doların altına geriledikten sonra 1850 dolara kadar düşmüştü. Yurt dışında yaşanan bu düşüşe rağmen dolar/TL kurunda yaşanan sert yükselişlerin etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş sınırlı kalmıştı. Ağustos ayının başında 480 liranın üzerine çıkan gram altın aradan geçen 2 aylık süreçte 440 liraya kadar gerilemesine karşın yeniden 483 lirayla tüm zamanların zirvesini gördü. Peki altın fiyatlarındaki bu artış devam edecek mi?

Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketlerde ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri süreci ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin başrol oynayacağına dikkat çekiyor. Yurt içindeki altın fiyatları için ise küresel piyasalardaki altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler belirleyici konumda.