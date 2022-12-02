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Güneş fırtınası nedir, etkileri neler olacak?

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Hava durumu uzmanları, güneş atmosferinde karanlık bir boşluk olan koronal bir delik tespit etti.
Güneş fırtınası nedir, etkileri neler olacak?

Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen ‘kanyon benzeri’ bir boşluk, yarın dünyaya doğru güneş fırtınası başlatacak. Saatte 3 milyon km hıza varan güneş fırtınası voltaj dalgalanmaları ve elektrik kesintilerine neden olabilecek.

GÜNEŞ FIRTINASI 3 MİLYON KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR

Güneş atmosferinden meydana gelen koronal delik olarak bilinen boşluk dünyaya doğru bir güneş fırtınası başlatacak.

Uzmanlara göre, sürekli bir yüklü parçacık akışı olan güneş rüzgarı delikten yayılabilir ve saatte 1,8 milyon mile (3 milyon kilometre) varan şaşırtıcı hızlarda Dünya'ya doğru yönelebilir.

Güneş fırtınasının, alçak Dünya yörüngelerinde elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve yönlendirme düzensizliklerine neden olabileceği belirtildi.

GÜNEŞ FIRTINASI 2 ARALIK GÜNÜ DÜNYAYA ULAŞABİLİR

Space Weather Live'a göre delik 28 Kasım Pazartesi günü tespit edildi ve ortaya çıkan fırtına 2 Aralık'ta Dünya'ya ulaşabilir.

Haber sitesi güneş fırtınasını ‘G1' olarak derecelendirdi (birden beşe kadar bir ölçekte), bu nedenle, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, oldukça küçük olduğu düşünülüyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

NOAA'nın uzay hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınalarını zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor.

Araştırmacılara göre bu hafta Dünya'yı etkileyecek olan da en zayıf olanlardan biri olarak; Dünya'daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacak. Bununla birlikte, Dünya'nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını da karıştırabilir.

Parçacıkların atmosferimizdeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde Kuzey ışıkları olarak da bilinen auroralar yaratması bekleniyor.

Oksijen yeşil ve kırmızı ışık yayar, nitrojen ise mavi ve mor renkte parlar.

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