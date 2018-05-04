Güneşoğlu Mağusa'dan aday mı oluyor?

Yerel seçimlerde UBP'nin Gazimağusa'da İsmail Arter'i destekleyeceğini açıklamasının ardından UBP içerisinde bazı tarafların desteğiyle UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu'nun da aday olacağı konuşuluyor.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan KKTC Yerel Seçimleri için adaylar birer birer belli olmaya başlarken Gazimağusa Belediyesi için başkanlık adayları da ortaya çıkıyor. Mevcut başkan İsmail Arter'in tekrar aday olacağını açıklamasının ardından UBP ve DP İsmail Arter'e destek vereceğini açıklamıştı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, İsmail Arter'in desteklenmesine sıcak bakmayan UBP içerisindeki bazı taraflar UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu'na teklif götürerek aday olması çağrısında bulundu.

Yapılan çağrıyı dikkate alan Güneş Güneşoğlu'nun da bağımsız aday olarak Gazimağusa Belediye başkanlığına aday olacağı söyleniyor.

Güneşoğlu'na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Güneşoğlu'nun düşünmek için biraz süre istediği ve adaylıkla ilgili kararını önümüzdeki günlerde duyuracağı öğrenildi.

24 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Gazimağusa Belediyesi başkanlığı için mevcut başkan İsmail Arter'in yanı sıra DAÜ Öğretim Üyesi Ulaş Gökçe bağımsız olarak, CTP adına ise Erol Adalıer aday olduklarını açıklamıştı.