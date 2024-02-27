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Güney Kıbrıs’ta ikinci lig futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde

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Güney Kıbrıs’ta ikinci lig futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde
Güney Kıbrıs’ta ikinci lig futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde

Güney Kıbrıs’ta “Freedom24 E.N.İ Digenis İpsona” isimli ikinci lig futbol takımının Rus sahibi Yevgeny Savin’in, Rus makamları tarafından aranan kişiler listesine konduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu gelişmenin siyasi sebepler ve 39 yaşındaki Savin’in Ukrayna’daki Rus işgaline karşı muhalefetini kamuoyu önünde dile getirmesiyle alakalı olduğunu yazdı.

Gazete Savin’in Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından, Rus ordusuyla ihtilaf içinde olmakla ilgili madde temelinde aranan kişiler listesine konulduğunu ekledi.

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