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Güney Kıbrıs’ta kadın figürlü trafik ışıklarının yapılması gündemde

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Güney Kıbrıs’taki Eşitlik Komitesi Başkanı Cozi Hristodulu, AB Destek Mekanizması’nın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çerçevesinde, Mart ayında 470 bin Euro’luk ödenek için onay vereceğini ve bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta kadın figürlü trafik ışıklar
Güney Kıbrıs’ta kadın figürlü trafik ışıklarının yapılması gündemde

Güney Kıbrıs’taki Eşitlik Komitesi Başkanı Cozi Hristodulu, AB Destek Mekanizması’nın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çerçevesinde, Mart ayında 470 bin Euro’luk ödenek için onay vereceğini ve bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta kadın figürlü trafik ışıklarının yapılacağını açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre, Hristodulu, kadın ve erkek cinsiyetinin eşitliğiyle ilgili ulusal strateji çerçevesindeki hedefin, stereo tiplerle mücadele etmek olduğunu ve bunun, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’nin de ana eylemlerinden biri olduğunu söyledi.

Habere göre, Hristodulu, cinsiyet eşitliği hedefleri çerçevesinde her bakanlık ve müsteşarlığın, bir memurunu eşitlik çalışanı olarak belirlediğini ve böylelikle, alınan kararların kadın ve erkek çalışanlara aynı şekilde yansımasının amaçlandığını belirtti.

Haberde, kadın figürlü trafik ışıklarının 2025 yılından önce yerleştirilmeye başlayacağı ifade edildi.

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