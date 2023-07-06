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Güney Kıbrıs’ta köpek tasmasına uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta 49 yaşındaki bir zanlının, köpek tasmasına uyuşturucu sakladığı ve tasarrufunda 340 adet askeri mermi emare olarak alındığı ve bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta köpek tasmasına uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin, daha önceden başka bir suçtan dolayı gözaltına aldıkları Limasol sakini 49 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 340 adet askeri mermi, 11 bin 900 Euro nakit para ve köpek tasması içinde saklanmış uyuşturucu bulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın askeri mermileri Aşağı Platres bölgesinde tesadüfen bulduğunu ve temizlemek üzere evine aldığını söylediğini yazdı.

Gazete, şahsın dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

MÜLTECİLERE YARDIM EDEN 20 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’nin, Greko Burnu’na 4 Temmuz sabahı kayıkla gelen 16 mülteciye yardım ettiği belirtilen 20 yaşındaki genç aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verdiğini yazdı.

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