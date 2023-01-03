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Güney Kıbrıs’tan adli haberler...

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Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan adli olaylar Rum gazetelerinde yer buldu.
Güney Kıbrıs’tan adli haberler...

Üç yabancı uyruklu şahsın yılbaşı gecesi, Limasol’a bağlı Pissuri köyündeki bir evden 1500 Euro değerindeki 190 tane güvercini çaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güvercinlerin polisin yaptığı denetim sırasında, yabancı uyrukluların kullandığı aracın içerisinde tespit edildiğini ve 51 tanesinin de halihazırda ölü olduğunu yazdı.

Haberde, yabancı uyrukluların güvercinleri çaldıklarını itiraf ettikleri ve aleyhlerinde Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 3’er günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

2022’DE 105 KAÇAK AVCIYA CEZA

Gazete, bir başka haberinde de 2022 yılında 105 kaçak avcıya ceza kesildiğini yazdı.

Haberde, avlanırken yasadışı elektromimetik cihaz kullanan avcılara 2500 Euro ceza kesildiği ifade edildi.

SAHTE PASAPORTLA SEYAHAT ETMEYE ÇALIŞIRKEN TUTUKLANDILAR

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Asya kökenli 3 kişinin pazartesi günü, sahte pasaportlarla Cenova’ya seyahat etmek üzereyken, Limasol Limanı’nda tutuklandıklarını yazdı.

Haberde, 23, 25 ve 26 yaşındaki 3 gencin, sahte pasaportları yurtdışından aldıklarını itiraf ettikleri ve bugün mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

DİMİTRİS HRİSTOFYAS CADDESİ’NİN TABELASINI SÖKTÜLER

Gazete, bir diğer haberinde ise, Yeri’de Rum Yönetimi Eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın adını taşıyan caddedeki tabelaların, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz şahıslar tarafından söküldüğünü yazdı.

Haberde, AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, tabelayı sökenleri kınadığı kaydedildi.

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