Güneyde Çalışanlardan Meclis’e Siyah Çelenk

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınır kapılarıyla ilgili alınan kararlar nedeniyle Güney’deki işlerine gidemeyen vatandaşlar ve aileleri, bugün Cumhuriyet Meclisi’nin önünde eylem yaparak 8 Haziran sonrası geçişlerle ilgili olumlu bir karar üretilmesi talep etti. Meclis kapısına siyah çelenk bırakan eylemciler, hükümetle görüşemediği için Perşembe günü yine Meclis önünde eylem yapma kararı aldı.

“İşimize geri dönmek istiyoruz”, “Gancelliyi gındırık bırak dedik olmadı. Aç kapıyı Tatar Efendi” gibi pankartların taşındığı eyleme ağırlıklı olarak inşaat sektöründe çalışan, demircilik, yapıcılık, boyacılık ve kalıpçılık yapanların aileleri ve çocukları da katıldı.

“İŞİMİZİ KAYBETME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Zaman zaman öfkesine ve gözyaşlarına teslim olan, 3 aydır çalışamadığını belirten işçiler, hükümeti sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı, işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Eylemden görüntüleri güneydeki işverenlerine gönderdiklerini de belirten işçiler, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

KTÖS, El-Sen, Türk-Sen, KSP’nin destek belirttiği eylemde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KSP Merkez Komitesi üyesi Osman Zorba ile KSP Genel Sekreteri Yusuf Alkım açıklama yaptı. Eylemcilerden bazıları açıklama yapan siyasilere ve sendikacılara “Şov yapmayın. Açız, aç” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde komite toplantısında olan CTP milletvekilleri Fikri Toros, Salahi Şahiner ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit dışarıya gelerek eylemcilere destek belirtti. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da eylemcilere destek verdi.

Eyleme güneyde tedavisi aksayanlar da katıldı.

Güneyin Emekçileri adına açıklama yapan Kamil İncirlili, 8 Haziran sonrası geçişlerle ilgili olumlu bir karar üretilmesi taleplerini dile getirdi.

İncirlili, şu talepleri de dile getirdi:

“Güney yönetiminin talep ettiği testlerin nasıl yapılacağı ekonomik durumumuz da göz önünde bulundurularak açıklanması, geçişler günübirlik geçişler olacağından, geri dönerken şartların ne olacağının açıklanması, mağduriyetimizin giderilmesi için tatmin edici diğer planların varsa acilen açıklanması.”

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ

İncirlili, Güney Kıbrıs’ta çalışan yaklaşık 2 bin kişinin ve ailelerinin ekonomik zorluk çektiğini kaydetti.

“ARTIK LAF DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Kamil İncirlili, şunları da kaydetti:

“Güney yönetiminin almış olduğu ekonomik önlemler çerçevesinde, bir kısım çalışan, sigorta destek ödeneğini almış olmasına rağmen, hâlâ çok büyük bir çoğunluk çeşitli nedenlerden kaynaklı ödeneklerini alamamışlardır. Sigortasız çalışan arkadaşlarımızsa zaten destek ödeneği kapsamında değildirler. Sürecin ilk başında, Sayın Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’na yapmış olduğumuz ziyarette, bizzat kendi önerisiyle, tespit edebildiğimiz Güney’de sigortasız çalışanların bir listesini kendilerine sunduk. Fakat bu konuda herhangi bir karşılık göremedik. Kaldı ki, yapılan açıklamalarda, Güney’de çalışan 1500 kişiye evli ise 1200 bekâr ise 900 TL’lik bir yardım olacağı duyurulmuştur. Halbuki başvuru için konulan kıstaslar bu başvuruların yapılabilmesine yardımcı kıstaslar da değildi. Bizler artık, ne Kuzeyden yapılacak yardımların, ne de Güneyden gelecek olan Sigorta destek ödeneklerinin beklentisi içerisinde değiliz! Sayın Ersin Tatar’la makamında yaptığımız görüşmede, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’yi görevlendirdiğini ve Güneyle temas kurarak geçişlerin başlatılması için koordine olunacağını ifade etmişti. Sayın Pilli de bu yönde açıklamalar yaparak girişimlerde bulunacağını açıklamıştı. Fakat, daha sonraki günlerde tersi açıklamalar yaparak aslında hiçbir şey üretilmemiştir. Sayın Akıncı’nın girişimlerine ise ‘Biz karar veririz’ diyerek karşı çıkılmıştır. 4 Mayıs sonrası her iki tarafta da başlayan açılım süreciyle birlikte çalışma hayatı da büyük oranda başlamıştır. Ancak biz Güney emekçileri geçişlerin kapalı olmasından dolayı işlerimize gidemiyoruz. Güneyde devam eden vakalar gerekçe gösterilerek geçişler konusunda herhangi bir adım atılmamaktadır. Sayın Pilli 14 gün sıfır vaka istemektedir. Bu, bilimsel bir yaklaşım değildir. Avrupa’da sınır komşusu ülkeler, sınır bölgelerinde yaşayan ve işyerleri diğer ülkede olan işçiler için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bunlar da incelenerek, işçilere, öğrencilere ve hastalık sebebiyle Güney’e geçmek zorunda olan yurttaşlara bir çözüm bulunabilir. Yeter ki istensin! Yeter ki niyet olsun!”

İŞTEN DURDURULMA TEHLİKESİ

Güneydeki yönetimin 8 Haziran sonrası geçişlerin başlayabileceğini öngördüğünü ve bunun nasıl olabileceğini açıkladığını belirten İncirlili, “Bu tarihten sonra işlerimize gidemememiz halinde, hala hazırda başlayan işten durdurmaların önünde artık bir engel de kalmayacak. Çünkü Covid-19’la mücadele çerçevesinde yürürlükte olan yasal süre dolmuş olacak” dedi.

Kamil İncirlili, Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında güneyde çalışanlarla ilgili karar alınmamasını da eleştirerek geçişler için net tarih verilip somut adımlar atılmasını istedi, "Artk laf değil icraat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYLEM PERŞEMBE SÜRECEK

“Muhalefet burada hükümet nerde” diyen eylemciler hükümetten biriyle görüşmeden Meclis önünden ayrılmayacağını belirtti.

Yaklaşık bir saatlik bekleyişten sonra eylemin Perşembe günü yine Meclis önünde yapılması kararlaştırıldı, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sonlandı.