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Güngördü: Bugün herkese hayırlı olsun

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Girne Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oyunu Girne’de 23 Nisan İlkokulu’nda kullandı.
Güngördü: Bugün herkese hayırlı olsun

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy kullanma işlemi devam ediyor…

Girne  Belediye  Başkan adayı Nidai Güngördü Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oyunu saat 10.00'da Girne’de 23 Nisan İlkokulu’nda 68 numaralı sandıkta kullandı.

Güngördü oyunu kullandıktan sonra Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin demokrasinin temeli olduğuna değinerek, “Çocuklarımıza sevgiyi, demokrasiyi aşılmalıyız. Bugünün herkese hayırlı olmasını diliyorum. Aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.

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