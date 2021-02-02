  • BIST 1.512
  • Altın 424,888
  • Dolar 7,1427
  • Euro 8,6184
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Guterres: Sosyal medya şirketlerinin gücü endişe verici

»
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki güçten 'endişe duyduğunu' söyledi.
Guterres: Sosyal medya şirketlerinin gücü endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki gücün endişe verici olduğunu belirterek düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.

Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ABD ve Çin arasındaki gerginliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, iki ülkeye iklim değişikliği konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Guterres, ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki rekabete ilişkin ise küresel ekonominin korunması ve küresel siber güvenlik için müzakere çağrısı yaptı. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın En Değerli Markası "Apple" Oldu26 Ocak 2021 Salı 10:58
  • Airbus'ta 500 işçi karantina altına alındı24 Ocak 2021 Pazar 23:18
  • SpaceX, 143 uyduyu tek seferde uzaya fırlattı24 Ocak 2021 Pazar 23:03
  • İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok'a erişim kısıtlaması getirildi23 Ocak 2021 Cumartesi 23:20
  • Netflıx'in Abone Sayısı 200 Milyonu Geçti20 Ocak 2021 Çarşamba 10:42
  • Gök Bilimciler İki Dev Radyo Galaksi Keşfetti19 Ocak 2021 Salı 21:00
  • Temsilci Atamayan Sosyal Medya Ağları Artık Türkiye'den Reklam Alamayacak19 Ocak 2021 Salı 20:30
  • Facebook, Türkiye’ye temsilci atayacak18 Ocak 2021 Pazartesi 21:18
  • 'Mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının' uyarısı!16 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • KVKK'dan Whatsapp açıklaması:Yapılabilecek bir şey yok16 Ocak 2021 Cumartesi 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti