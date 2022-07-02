Güzelyurt Festival'i devam ediyor

44. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam sahne alan gençlerin gözdesi Aydilge hayranlarına muhteşem bir konser yaşattı.
Amfi Tiyatro’yu tıklım tıklım dolduran Aydilge hayranları tüm gece sanatçıya eşlik etti.
Kiralık Aşk, Aşka Gel, Hayat Şaşırtır, yine ben aşık oldum, gibi hit şarkılarını seslendiren sanatçı konser boyunca muhteşem bir performans sergiledi.
Repertuarındaki şarkılar yanında “İzmir Marşı’nın “da hep birlikte söylendiği gecede Aydilge hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.
Güzelyurt Belediye Başkanı gecede sanatçıya ve Festival sponsorlarına teşekkür plaketi takdim etti.
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