Güzelyurt'ta Alkollü Araç Kaza Yaptı: Sürücü Tutuklandı

Güzelyurt'ta Alkollü Sürücünün Kaza Yaptığı Olay: Sürücü Tutuklandı

28 Mart 2024 tarihinde, saat 02:00 civarında, Güzelyurt'ta Manisa Bulvarı üzerinde meydana gelen bir trafik kazası, Ediz Salderay (E-20) yönetimindeki HJ 300 plakalı salon aracın kontrolünün, 114 miligram alkollü içki etkisi altında, dikkatsizlik sonucu kaybedilmesiyle gerçekleşti. Aracın kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Salderay'ın direksiyon hakimiyeti kaybolup orta refüjün bordür taşlarına çarpmasıyla olay meydana geldi. Ardından araç, refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp durdu. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, sürücü Ediz Salderay tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Trafik güvenliği ve alkollü sürüşün tehlikeleri bir kez daha gündeme geldi.