Haftasonu hava nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Pazartesiden perşembe gününe kadar sağanak veya gökgürültülü yağmur var.
Yarın ve pazar kuvvetli rüzgar bekleniyor
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