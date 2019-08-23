HAKSEN: Liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulması daha fazla ertelenmemeli

HAKSEN Lefkoşa Bölge Başkanı Ramadan Öcal yaptığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinde sıkıntıların temelinde; iyi yönetim kadrolarının kurulamaması ve denetim organlarının rasyonel, akıl ve sonuç odaklı çalıştırılamamasının yattığını kaydetti.

Kamusal alanda yürütülmekte olan tüm hizmetlerin daha etkin, daha şeffaf, daha verimli ve denetlenebilir bir yapı içerisinde hizmet veren bir yapıya kavuşturulması adına hükümeti göreve çağıran Öcal, liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulmasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

E-devlet ve e-hizmete derhal geçilmesi gerçeğini kaydeden Öcal, sendikanın hükümet ile görüşmeye hazır olduğunu, sürecin de yakinen takip edileceğinin bilinmesini istediğini belirtti.