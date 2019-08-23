  • BIST 96.460
  • Altın 279,702
  • Dolar 5,7446
  • Euro 6,3659
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

HAKSEN: Liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulması daha fazla ertelenmemeli

» »
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için hükümeti göreve çağırdı.
HAKSEN: Liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulması daha fazla ertelenmemeli

HAKSEN Lefkoşa Bölge Başkanı Ramadan Öcal yaptığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinde sıkıntıların temelinde; iyi yönetim kadrolarının kurulamaması ve denetim organlarının rasyonel, akıl ve sonuç odaklı çalıştırılamamasının yattığını kaydetti.

Kamusal alanda yürütülmekte olan tüm hizmetlerin daha etkin, daha şeffaf, daha verimli ve denetlenebilir bir yapı içerisinde hizmet veren bir yapıya kavuşturulması adına hükümeti göreve çağıran Öcal, liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulmasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.
E-devlet ve e-hizmete derhal geçilmesi gerçeğini kaydeden Öcal, sendikanın hükümet ile görüşmeye hazır olduğunu, sürecin de yakinen takip edileceğinin bilinmesini istediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlarinda düzeltme yaptı23 Ağustos 2019 Cuma 15:31
  • Bağımsızlık Yolu'ndan Asgari Ücrete simitli protesto23 Ağustos 2019 Cuma 15:28
  • Görevden alma ve atamalar sürüyor23 Ağustos 2019 Cuma 14:50
  • YÖDAK toplantılarında rapörtör istemeyen YÖDAK üyeleri kimler? YÖDAK'a neşter vuruluyor...23 Ağustos 2019 Cuma 14:09
  • YÖDAK Başkanı Büke: Hakkımdaki suçlamalar iftira23 Ağustos 2019 Cuma 13:55
  • Polis denetimler: 3 kişi tutuklandı23 Ağustos 2019 Cuma 13:27
  • T.C. Turizm Bakan'ı kapalı Maraş'ı gezdi... Gazeteciler ise halen bekliyor...23 Ağustos 2019 Cuma 13:16
  • Tatar: Kaynak akışının başlaması için talimat verildi23 Ağustos 2019 Cuma 12:19
  • Doğu Akdeniz'de bozulan dengenin tekrar kurulduğu noktadayız23 Ağustos 2019 Cuma 12:15
  • Tatar’ı, aynı uçakla geldiği Elçi karşıladı!23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti