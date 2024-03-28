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HAKSEN'den hükümete çağrı...

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığının asgari ücrete otomatik yansıtılmasının önünü açacak yasal düzenlemeye gidilmemesini eleştirdi.
HAKSEN'den hükümete çağrı...

Yazılı bir açıklama yapan Erşangil, hayat pahalılığının kamudaki maaşlara dört ayda bir yansıtılması kararı alındığını ancak asgari ücrete için bir uygulamaya gidilmediğini belirtti.

Erşangil, “Özel sektörde asgari ücretle çalışan emekçi de bu ülkede yaşıyor, aynı marketten alışveriş yapıyor” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının kamudaki maaşlara dört ayda bir yansıtılmasıyla yaşanan enflasyon karşısında maaşların ve halkın alım gücünün korunması için bir adım atıldığını belirten Erşangil, şunları kaydetti:

“Bu durum akıllara şu soruları getirmektedir: Özel sektörde asgari ücret ile çalışan insanlarımız, bu halkın parçası değil midir? Özel sektör emekçisi, başka bir ülkede mi yaşamakta, başka marketlerden mi alışveriş yapmaktadır? Özel sektör emekçisinin, enflasyondan ve artan pahalılıktan etkilenmediğini hükümete düşündüren nedir? Yoksa özel sektör emekçisi onlar açısından görünmez midir?

Bayram tatilini uzatmak adına alınan kararlar dahi yalnızca kamu çalışanlarını kapsayıp, özel sektör emekçilerinin durumu her konuda olduğu gibi işyerlerinin keyfine bırakılırken, HP ile ilgili alınan kararda asgari ücretlinin yok sayılması, ülkemiz emekçi kesiminin hükümet tarafından ‘görünmez’ vaziyette olduğunun acı bir itirafıdır.”

Erşangil, hükümete hayat pahalılığı ile ilgili alınan kararın en kısa sürede asgari ücret için de geçerli olacak şekilde düzenlenmesi ve özel sektör çalışanlarıyla ilgili adım atılması çağrısında bulundu.

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