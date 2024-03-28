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Hamitköy'de Yangın: 247 İspinoz Kuşu Telef Oldu

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Hamitköy'de Kuş Kümesi Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hamitköy'de Yangın: 247 İspinoz Kuşu Telef Oldu

Hamitköy'de Yangın Faciası: Kuş Kümesindeki 247 İspinoz Kuşu Telef Oldu

27 Mart 2024 tarihinde saat 14:00 sularında, Hamitköy'de Osman Kartal'ın (E-52) ikametgahının arka bahçesinde bulunan kuş kümesinde dehşet veren bir yangın çıktı. Muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve kontrol altına alınamadı. Neyse ki, olay yerine hızla ulaşan İtfaiye Ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yangının etkisiyle kümesin çatısı ve içerisinde bulunan 30 adet kuş kafesi zarar gördü. Üzücü bir şekilde, kafeslerde muhafaza edilen toplam 247 adet ispinoz türü kuş ise yangında telef oldu. Yaşanan bu trajik olayın ardından soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme devam etmektedir.

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