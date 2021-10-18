Harmancı: CTP'nin her yerde aday gösterme istemesine saygı duymalıyız

CTP’nin an itibariyle her bölgede aday çıkaracağını belirttiğini ifade eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, buna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin TDP’li Başkanı Mehmet Harmancı, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu ‘Bugüne Dair’ programına konuk olarak, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

“DAYANIŞMA OLMALI”

Ekonomik daralma ve ülkede yaşanan skandallar olduğunu anlatan Harmancı, dayanışma olmaması durumunda sürecin kolay atlatılamayacağını söyledi. Hükümetin performansının nisap sorunu, Kıb-Tek krizi, vatandaşlıklar, Bakanlar Kurulu’nun tuhaf kararları ve zamlar olduğu kaydeden Harmancı, medya aracılığıyla ötekileştirici dil kullanan siyasilerin önüne nasıl set çekileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

Derin kriz ve derin problemlerin nasıl çözüleceğinin hep birlikte bulunması gerektiğinin altını çizen Harmancı, “Siyaset, benim partimden birinin belediye başkanı olması, '50 milletvekilinin 35’ini ele geçirelim' kadar sığ olmamalı” dedi.

“GERÇEKLEŞENLERİ ANLAMIYORUM”

Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarını ve UBP kurultayıyla ilgili gerçekleşenleri anlamadığını kaydeden Harmancı, “Sayın Başbakan, bir gün önce farklı bir şey söylerken, bir gün sonra çıkıp istifa ediyor. Şubat ile ilgili Meclis’te bir anlaşma noktasındayken, seçim yasaklarıyla ilgili talepler sonrası gidip istifa etmesi, kafada bir sürü soru işareti oluşturuyor” dedi.

“10 AYLIK SÜREDE 5 BİN VATANDAŞLIK”

Ortada her ay 500 yurttaşlığı denk gelen bir tablo olduğunu kaydeden Harmancı, 10 aylık sürede 5 bin vatandaşlık bilgisi Sürecin bu şekilde ilerlemesi durumunda her ay 500 vatandaşlık verildiğini kaydeden Harmancı, seçime kadar 2 bin 500 vatandaşlık daha verileceğini ifade etti.

“CTP’YE SAYGI DUYMALIYIZ”

CTP’nin an itibariyle her bölgede aday çıkaracağını belirttiğini ifade eden Harmancı, buna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Harmancı, “Biz kendi toplum ittifakımızı yaratmak zorundayız” dedi. Daha önce de ittifak yaratıldığına işaret eden Harmancı, farklı siyasi partileri iş birliğine davet ettiklerini hatırlattı; “Bundan da büyük verim aldık” ifadesini kullandı.