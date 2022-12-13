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Harmancı: “Lefkoşalılar pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarını hem de belediyesini yanında hissetti”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, pandemi dönemde sosyal devlet eksikliğinin bir kez daha hissedildiğini belirterek, sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi yine büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurgulad
Harmancı: “Lefkoşalılar pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarını hem de belediyesini yanında hissetti”

Harmancı ve LTB meclis üyesi adayları Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ile Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.

Harmancı, pandemi döneminde yaşananları herkesin hatırladığını, bu süreçte KTTB’nin çok büyük özveri, emek ve sorumlulukla çalıştığını, bilimin ışığında toplumda hem yön gösterici hem de yardımcı olduğuna dikkat çekti. “Bu zor süreçte, yerel yönetimler de sosyal devlet eksikliğinin giderilmesinde sorumluluklar üstlenmiş, yurttaşların her zaman yanında olmuştur. LTB olarak atılacak tüm adımlarda birliğin görüş ve önerilerini dinledik, ortak akılla karar verdik. Merkezi hükümetin belirsizliklerine karşın, birlik ve LTB, atmış olduğu adımlar ve hizmetleri ile yurttaşların yanında olmuştur” diye konuştu.

“Aşı Merkezi, Hastaneye Ulaşım ve Refakat, Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı”

Harmancı, pandemi sürecinde yurttaşların aşı merkezinde yaşadıkları kaos ortam karşısında ısrarlı talepleri neticesinde LTB olarak aşı merkezi kurduklarını ve öncelik şehirdeki büyükler ve risk grupları olmak üzere aşılamaları sorunsuz şekilde yaptıklarını belirtti. Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Belediyenin temel hizmetleri yanında ilaçlama gibi pandemi sürecinin gereklerine göre hizmet ağlarımızı genişlettik. Paylaşım Mutfağımız her gün ihtiyaçlı bireylere yemek sağlamaya devam etti. Bu süreçte imkansızlıklar karşısında 12 binden fazla gıda paketi yurttaşlarımıza ulaştırıldı. Şehirdeki büyüklerimizin market alışverişleri, eczaneden ilaç alımı, hastaneye ulaşım ve refakatleri gibi konularda hizmetler verdik. Evde olunan dönemlerde pandemi sürecine ilişkin bilgilendirici videoları sağlık çalışanları ile birlikte yaptık. Çocuklarımız için sesli kitaplar, büyüklerimiz için tiyatro oyunları ve konserleri dijital ortama taşıdık.”.

Lefkoşa’nın ve Lefkoşalılar’ın haklarını savunuyoruz

Harmancı, Tel-Sen ziyaretinde belediye sayısının 25’ten 18’e düşürdüğü yasa ile ilgili görüşlerini paylaşırken, “Sizler Tel-Sen olarak kurumun ve kuruma emek verenlerin geleceği ile ilgili sorumlulukla çalışıyorsunuz. Belediyeler yasasındaki değişikliklerle ilgili bizler de Lefkoşa’nın ve Lefkoşalılar’ın haklarını savunduk. Yasa değişikliğine ilişkin tüm süreç boyunca, böyle bir reformun nasıl yapılması gerektiğini ayrıntıları ile anlattık, kapsamlı bir Tutum Belgesi hazırlayıp tüm milletvekilleriyle paylaştık. İlgili her komite toplantısında ekibimizle birlikte hazır bulunduk. Geldiğimiz aşamada ne yazık ki ülkede reform denilerek geldiğimiz nokta 10 belediyeyi kapatıp aynı yasayla seçime gitmek oldu” diye konuştu.

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