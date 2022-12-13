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Hasipoğlu: Demokratik ve hukuksal ilkelere uygun bir seçim olmasını temenni ediyorum

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ittifakın belediye başkan adaylarının başarıya ulaşacağına inandığını ifade ederek, “Demokratik ve hukuksal ilkelere uygun bir seçim olmasını temenni ediyorum” dedi.
Hasipoğlu: Demokratik ve hukuksal ilkelere uygun bir seçim olmasını temenni ediyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin seçim çalışmaları hakkında Kıbrıs Postası’na değerlendirmelerde bulundu.

“PROPAGANDA SÜRECİMİZİN İKİNCİ AŞAMA PROGRAMI ÇIKTI”

Belli bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hasipoğlu, dün itibari ile propaganda sürecinin ikinci aşama programının çıktığını belirtti.

Hasipoğlu, günün her vaktinde bölge ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, seçim tarihine kadar da ziyaretlere devam edeceklerini kaydetti.

“BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZIN BAŞARIYA ULAŞACAĞINA İNANIYORUM”

İttifakın destek belirttiği 18 belediye başkan adayının da kendi bölgelerinde başarıya ulaşacağına inandığını dile getiren Hasipoğlu, “Bu seçimler ülkemizin geleceği açısından çok önemli” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP üyesi olan ve bağımsız belediye başkan adaylıklarını açıklayan kişiler için parti tüzüğü kapsamında yaptırımlarının olduğunu da söyledi.

“BAĞIMSIZ ADAYLAR KENDİLERİ PARTİDEN İSTİFA ETTİ”

UBP üyesi bağımsız adayların disiplin sürecine gerek kalmadan kendilerinin istifa ettiğini kaydeden Hasipoğlu, “Kimseyi kırmadan ve hakkaniyetli davranarak hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hasipoğlu, Belediyeler Reformu’nun mimarının UBP olduğunu belirterek, “Ülkemiz reform sayesinde daha güçlü bir yerel yapıya kavuşacak” açıklamasında bulundu.

“DEMOKRATİK VE HUKUKSAL İLKELERE UYGUN BİR SEÇİM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Demokratik ve hukuksal ilkelere uygun bir seçim olmasını temenni eden Hasipoğlu, “Problemsiz bir süreç tüm kesimlerin faydasına olacaktır” dedi.

Hasipoğlu, tüm belediye başkan adaylarına ve meclis üyesi adaylara başarılar dileyerek açıklamasını sonlandırdı.

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