Hatice İntaç yazdı... Beden dilinin önemi

Hava sıcaklığının en üst değerlere ulaştığı, Haziran ayı başında başlayıp şimdiye kadar

devam eden ve adlarına uygun olarak Ağustos sonuna kadar da devam edecek olan Ağustos

böceklerinin hiçbir makama uymayan, biteviye devam eden bunaltıcı konserleri bu mevsimi

çekilmez hale getirirken bir kurtuluş yolu aradım ve kendimi bilgisayarın başında bu konuyu

yazarken buldum. “ Beden dilinin önemi”

*****

Varlıklar içinde müstesna bir yeri ve donanımı olan insanoğlu, ruh yönüyle olduğu gibi vücut

yönüyle de mükemmel bir surette yaratılmış ve ilk çağlardan günümüze kadar uzanan

süreçte çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve kendi yaşadıklarını başkalarına iletmek

ihtiyacını duymuştur. İlk insanların birbirleri ile kurdukları iletişimde kullanılan araçlar

arasında ilk sırayı işaretler almaktaydı.Onlar, karşısındaki kişilerle vücudunu ya da doğal

simgeleri kullanarak iletişim kurmuşlar; böylece kendi iç dünyalarını yansıtırken, birlikte

yaşadıkları insanların iç dünyaları ile ilgili önemli bilgilere de sahip olmuşlardır. Konuşma ile

iletişim başladıktan sonra insanlar, konuşarak anlaşsalar da vücut dili önemini hep

korumuştur.

Beden, iç dünyayı saran bir elbise gibidir ve duygular, düşünceler konuşmayla olduğu kadar

beden dili ile de anlaşılmaktadır. Eski çağlarda insanlar beden dili aracılığı ile duygularını,

düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal zenginliklerini başka insanlarla bu yolla

paylaşmışlardı. Bugün her ne kadar konuşarak kendimizi anlatmayı, başkalarını anlamayı

başarıyorsak da, konuşmalarımız mutlaka beden diline de yansımaktadır. Romalı filozof

Çiçero, "ruhun tutkularının ve duyguların beden hareketleri ile ifade edildiğini" söyleyerek bu

konuyu incelemiş, sağlıklı ve iyi bir iletişim kurmak için beden dilinin ve kelimelerin birlikte,

uyumlu kullanılması gerektiği görüşünü savunmuştu. Gerçekten de öyle değil midir?.

Kelimelerin, duygu ve düşüncelerimizi anlatmada kifayetsiz kaldığı anlarda yüzümüz, bütün

maharetiyle ortaya atılarak bizi en güzel şekilde anlatır. O zaman sözler biter; göz ve

mimikler konuşmaya başlar. Yüz, mimiklerin oluştuğu vazgeçilmez bir iletişim vasıtası, duygu

dünyamızın kelimeler üstü bir anlatımı ve en güzel ifadesidir. Mimik ifadeleri dünyanın her

yerinde hemen hemen aynı anlama gelir. Dillerini bilmediğimiz insanlarla yüzler ve bakışlar

vasıtasıyla bir iletişim kurabiliriz. Sağır ve dilsizlerin kendilerini bu şekilde anlatması, vücut

dilinin ve mimiklerin bu konuda ne kadar önemli olduğunun en bariz göstergesidir.

*****

Uzun yıllar yaşadığım İstanbul’da ben de sokağa her çıktığımda gördüğüm insanların yüz

ifadelerinden, o anki duygularını anlamaya çalışmayı adet edinmiştim son zamanlarda.

Merakımdan değildi aslında, yanı başımda duran, oturan insanlara bakmamak ancak

gözlerimi kapamakla mümkündü ki bu da olanaksızdı. Yolların, sokakların, otobüslerin,

metroların, vapurların, mağazaların eğlence yerlerinin insanlarla dolup taştığı o şehirde istem

dışı da olsa gözlerdeki, mimiklerdeki ifadeleri kendi kendime doğru veya yanlış,

yorumluyordum. Telaşlı, sevinçli, korkak, bir şeyin müjdesini sanki yeni almış gibi coşkulu, bir

şeye yetişmesi gerekiyormuş gibi telaşlı ve aceleci, asabi, suçlu, hüzünlü, hayal sukutuna

uğramış kederli ifadeler yakalıyordum gözlerde ve hareketlerde. Eğlenceli bir oyun

keşfetmiştim sanki. Hayatın içinde olmak; onu paylaşmak gibi bir şeydi bu.

Bazı politikacıların kürsülerden, meydanlardan nutuk çekerken(!..) konuşma dili ile beden

dillerini uyuşturmak ve inandırıcı bir tablo çizmek için özel eğitimler aldıklarını bilmeyen

yoktur sanırım. Hangi yöntemin kullanıldığını bilmesem de önceden hazırlanmış metinleri

karşıdan okuyan birçok politikacı da vardır ki, o şartlarda ağzından çıkanlarla beden dilinin

uyuşturulabilmesi mümkün olamayacağından inandırıcılığı da yoktur. Bizim ülkemizde de

bunlardan var mı bilmiyorum ama hangi şekilde olursa olsun, bunu pek de başardıklarını

söyleyemem. Çünkü ezberlenmiş söylemlere ve hareketlere herkesin karnı artık toktur.