Hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs tarihine kadar bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın bugün parçalı çok bulutlu sabah saatleri yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu; salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu ve cuma günü ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bugün fırtına bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken; rüzgar bugün fırtına şeklinde esecek.