Hava Sıcak Diye Bulunduğunuz Ortamı Aşırı Soğutmayın!

​​​​​​​Doktor muayenesinden laboratuvar hizmetlerine, evde bakımdan fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetlerini ayağınıza getiren Bir Adım Sağlık, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sağlığımızı korumak için önemli ipuçları payla

Doktor muayenesinden laboratuvar hizmetlerine, evde bakımdan fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunuz tüm sağlık hizmetlerini ayağınıza getiren Bir Adım Sağlık, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sağlığımızı korumak için önemli ipuçları paylaşıyor. Ortam ısısını aşırı soğutmadan, 22 derecede tutmak gerektiğinin altını çizen Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, “Sıcaklıklar yüzünden el ve ayakta oluşan ödemi azaltmak ve hızlı ferahlık sağlamak isterseniz el ve ayaklarınızı soğuk su içinde 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır” diyor.

Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı illerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Havanın bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşması özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesinin ciddi sıcak çarpmalarına neden olabildiğine dikkat çekiyor. Sıcak çarpmasının kronik hastalığı olan kişilerde komaya kadar gidebilen bir sinir sistemi bozukluğu olduğunu anlatan Şengel, sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma olduğunu söylüyor. Sıcak çarpmasına maruz kalındığında sıvı desteğine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Şengel, “Özellikle halsiz ve yorgun hissedildiğinde evde destek alınması ve hekim kontrolünde sağlanması güvenlik açısından önemli olacaktır” diyor.

Klima değerini 23-24 arasında tutun

Bir Adım Sağlık CEO'su Uzm. Hem. Ayşe Şengel, sıcaklıkların yükselmesiyle beraber almamız gereken temel önlemleri ise şöyle sıralıyor: