Hayvan otlatma kavgası: Baba öldü, oğlu yaralandı

Niğde’de hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.
AA’nın haberine göre Merkez Gümüşler beldesi Ören mevkisindeki yaylada, husumetli iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
M.G, ruhsatlı av tüfeğiyle Mümin Öner ve oğlu Mücahit Öner’e ateş etti.
Mümin Öner olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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