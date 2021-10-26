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Hayvan Üreticilerimize Önemle Duyurulur.

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Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.
Hayvan Üreticilerimize Önemle Duyurulur.

Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.

Brucella hastalığı zararı olan 30 üreticiye 18 adet Büyük Baş ve 130 adet Küçük Baş için

151,500.00-TL. tazminat ödenmiştir.

   Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir. 

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