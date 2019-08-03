  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

» »
Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?
Hazımsızlık mı yaşıyorsunuz?

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hazımsızlığın, karnın üst bölgesinde ağrı, erken doyma, şişkinlik ve bulantı hissi gibi yakınmalara dayalı sağlık sorunu olduğunu belirterek, bilinçsiz beslenme ve ülser, reflü, safra kesesi hastalığı gibi durumların hazımsızlık sorununa neden olabileceğini kaydetti.

Midede oluşan herhangi bir hastalıktan dolayı olabileceği gibi başka organların hastalıklarının da hazımsızlığa neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tıpta dispepsi olarak alarak adlandırılan bu problemin iki farklı şekilde görülebildiğini aktardı. Yüksel Gümürdülü, "Hazımsızlığın bir çeşidinde, yemeklerden sonra midede yanma ve ağrı, ekşime, geğirme ve bazen kusma görülür. Bu gibi şikayetleri olan hastalarda mide fazla asit salgılamaktadır. Mide hareketlerinin şiddetlenmesine sebep olan bu durumda hasta zaman zaman kramp ağrıları çekebilir" dedi. 

Bazı hastaların ise tam tersi bir durum olarak mide asidinin çok az salgılanmasından dolayı hazımsızlık problemi yaşadığını bildiren Gümürdülü şunları kaydetti: 

 

"Mide asidi az salgılanan hastaların mide hareketleri ağırlaşmıştır. Mide gevşemiş ve tembelleşmiştir bu sebepten boşaltım geç gerçekleşir. Bu durumda hastalarda, yemekten hemen sonra mide bölgesinde ağırlık, dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşur, karın aşırı şişer. Sık sık geğirme gaz çıkarma ve uyuklama belirtileri gözlenir." 

 

Hazımsızlığa neden olan unsurlar 

 

Hazımsızlığın, bireyin yaşam kalitesini büyük oranda etkilediğini kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olan sebeplere de değindi. Stres, kaygı, yorgunluk, sinirlilik gibi psikolojik sorunların yanı sıra sağlıksız beslenme, yaşam tarzı ve az çiğnemenin hazımsızlığa yol açtığını kaydeden Gümürdülü, hastalığa neden olacak unsurları şöyle sıraladı: 

 

"Aşırı sigara ve alkol kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı, gazlı içecekler, aşırı kafein tüketimi, ağır, yağlı ve çok baharatlı gıdaların tüketimi, çok fazla, hızlı yemek yemek , yüksek lifli yiyecekler tüketmek ve az çiğnemek." 

 

Bazı hastalıkların da hazımsızlık problemine neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, safra taşları, gastrit, pankreas hastalıkları, ülser gibi hastalıkların yanı sıra, antibiyotiklerin, aspirin ve reçetesiz ağrı kesici ilaçların da hazımsızlığa yol açabileceğini vurguladı. 

 

Hazımsızlığın önüne nasıl geçilir? 

 

Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle hazımsızlık şikayetlerinin azalabileceğinin altını çizen Gümürdülü, bu hastalığa yol açan etkenlerden uzak durmaları gerektiğini, günde 2-3 büyük öğün yerine sık aralıklarla az yemek tüketmenin faydalı olabileceğini belirtti. 

 

Gümürdülü hastalara şu uyarılarda bulundu: 

 

"Mide yanmalarını tetikleyen çok baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Yemekten hemen sonra yatılmamalı. Günlük tüketilen kahve ve çay miktarı azaltılmalı. Sigaradan ve alkolden uzak durulmalı. Nane ve çikolata tüketilmemeli. Mutlaka lokmalar fazla çiğnenmeli. Gece yaşanan hazımsızlık durumlarında, yatak başlığı yükseltilmeli ve karın bölgesini sıkan dar kıyafetler giyilmemeli." 

Prof. Dr. Gümürdülü, tüm bu önlemler sonunda hazımsızlık şikayetlerinin önüne geçilmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahve tüketimi riski artırıyor! Miyom tehlikesi…02 Ağustos 2019 Cuma 18:30
  • Batı Nil Virüsü: "Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanlar arasında direkt irtibat"02 Ağustos 2019 Cuma 16:28
  • KKTC’deki Batı Nil virüsü vakası 8’e yükseldi02 Ağustos 2019 Cuma 12:16
  • Hindistan’da yedi yaşındaki çocuğun ağzından fazladan 526 diş çıkarıldı01 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
  • Saydam'ın organları dört kişiye hayat verecek01 Ağustos 2019 Perşembe 19:23
  • ABD'de sivrisinekler ölüm tehlikesi saçıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 19:00
  • Sivrisinek Sokması HIV Bulaştırır Mı?01 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
  • Dövme ve piercing yaptıranlara uyarı31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
  • İngiltere’deki 'Müslüman Konseyi' çağrı yaptı, aşılama sayısı düştü!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:30
  • Korkutan tablo!31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti