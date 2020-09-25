HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bu bir intikam operasyonudur

Sancar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Quote Message: "Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopası olarak kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir." "Bu bir intikam operasyonudur. Yargı uzun süredir olduğu gibi iktidarın sopası olarak kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir."

Quote Message: Kobani eylemlerinin aydınlatılması için defalarca Meclis'te araştırma önergesi verdik. Tamamı iktidar tarafından reddedildi. Hakikatı ortaya çıkaracak adil bir soruşturma yürütülürse iktidar elindeki propaganda imkanını kaybedecekti. O nedenle o dönemin karanlıkta kalmasını istiyorlar." Kobani eylemlerinin aydınlatılması için defalarca Meclis'te araştırma önergesi verdik. Tamamı iktidar tarafından reddedildi. Hakikatı ortaya çıkaracak adil bir soruşturma yürütülürse iktidar elindeki propaganda imkanını kaybedecekti. O nedenle o dönemin karanlıkta kalmasını istiyorlar."

Quote Message: 7 Haziran seçimlerinin hezimetini unutamayanlar, iktidarı kaybedenler, bunun sorumlusu olarak gördükleri partimize karşı her türlü karalama kampanyasıyla sistematik saldırı başlatmıştı." 7 Haziran seçimlerinin hezimetini unutamayanlar, iktidarı kaybedenler, bunun sorumlusu olarak gördükleri partimize karşı her türlü karalama kampanyasıyla sistematik saldırı başlatmıştı."

Quote Message: Bizim muhatabımız savcı değildir, siyasi iktidardır. Ama başta bu operasyonu başlatan savcı olmak üzere şunu bilsinler ki, işledikleri suçların üstünü bize saldırarak örtemezler. Biz nikah sonrası soluğu Saray'da alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz. Hangi talimatlar çerçevesinde hareket ettiğini de biliyoruz." Bizim muhatabımız savcı değildir, siyasi iktidardır. Ama başta bu operasyonu başlatan savcı olmak üzere şunu bilsinler ki, işledikleri suçların üstünü bize saldırarak örtemezler. Biz nikah sonrası soluğu Saray'da alan savcının bu operasyonu hangi kaygılarla başlattığını ve yürüttüğünü biliyoruz. Hangi talimatlar çerçevesinde hareket ettiğini de biliyoruz."