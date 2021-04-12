Hekimlerin tepkisi büyüyor!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıklar Uzmanı Derlen Özgeç Ruso, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) eylemine destek verdi.

Dr. Derlen Özgeç Ruso'nun paylaşımı şu şekilde:

Hükümet edenler aylardır halkın sağlığını korumak için almaları gereken kararlar yerine siyasi-yanlı kararlar alırken, yoksullaşan halka sağlamaları gereken desteği sağlamazken, insanlarımızın hastalanmaması için gerekli düzenlemeler, denetimler yapılmazken sağlık çalışanları hiç soluk almadan görevlerinin başındaydı. Bizler uyarılarımızı yapıyor, doğruları işaret ediyorduk.

Ama artık yeter!

Hastalarımızın yaşam hakkı için verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Pandeminin yükü omuzlarımızdayken sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz.

Biliniz ki artık susmayacağız!