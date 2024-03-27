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Hellim üretiminde kullanılan süt oranının kesinleştirilme süresi 5 yıl uzatıldı

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AB Tarım Bakanları Konseyinin dünkü toplantısında, coğrafi işaretler ve kalite sistemleri tüzüklerini görüşmeden onaylaması ile, hellim üretiminde kullanılan süt oranını kesinleştirme olanağının 5 yıl ötelendiği bildirildi.
Hellim üretiminde kullanılan süt oranının kesinleştirilme süresi 5 yıl uzatıldı

AB Tarım Bakanları Konseyinin dünkü toplantısında, coğrafi işaretler ve kalite sistemleri tüzüklerini görüşmeden onaylaması ile, hellim üretiminde kullanılan süt oranını kesinleştirme olanağının 5 yıl ötelendiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak kaydı için 2014’te Komisyona yapılan başvuruda, ürüne eklenecek keçi, koyun ve inek sütü oranının netleştirilmesi için Temmuz 2024’te dolacak 10 yıllık bir geçiş süresi tanındığını hatırlattı.

Haberde dün Brüksel’de onaylanan yeni tüzük ile geçiş süresinin 2029’a uzatıldığı, böylece Rum yönetimine, Hellim dosyasında belirtilen üretim standardı olan yüzde 50+ küçükbaş, yüzde 50 büyükbaş hayvan sütü içermesi şartı dışında üretim yapılmasına olanak tanıma fırsatı verdiği kaydedildi.

Gazetenin “Hellimde Oran Kararı Başkanlıkta” başlıklı haberine göre Brüksel’de dün alınan kararla süt oranıyla ilgili geçiş süresinin 5 yıl uzatılmasından ve hellim isminin menşe ismi korumalı ürün olarak kaydedilmesi aleyhine yapılan başvurunun Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından bütün paydaşlar (hellim üreticileri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan besicileri) Rum yönetiminin alacağı kararı bekliyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ileriki dönemde, karar almak üzere bütün paydaşları Rum Başkanlık Sarayında toplayacağına işaret edildi.

Habere göre 2029’a kadarki süre, hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan (keçi-koyun) sütü oranının, bugünkü oran olan yüzde 25’ten yüzde 50 +’ya çıkarılması için kullanılacak.  Hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütünde yüzde 50+ oranına ulaşılabilmesi ve ihracatının bugünkü düzeyde tutulabilmesi için keçi-koyun sütü üretiminin artırılması gerekiyor.

2014’te sunulan Hellim dosyasındaki verimlilik bilgileri, koyun başına yıllık 140, keçi başına ise 110 litre süt alınabildiği yolundaydı.  Bugün bu verimlilik koyun başına 190, keçi başına 170 litre süte ulaştı.

Rum Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü süt verimliliğini artırmak için yerli koyun ırkını iyileştirme programı yürütüyor. Bunun yanında yurtdışından safkan iyileştirilmiş Lacaune ve Assaf ırkı koyun ve Alpine ve Saanen ırkı keçi ithali de küçükbaş hayvanların verimliliğini iyileştirdi. Şu anda üretilen küçükbaş hayvan sütü oranının artırılması yönünde çalışılıyor.

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