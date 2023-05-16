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Hera trüfü çıkaracak, yoksul öğrenciler okuyacak

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EGET Vakfı, yoksul öğrencilere eğitim bursu vermek için kilosu bin dolarlık mantar yetiştiriyor. 8 yıldır beklenen mantarı özel eğitimli köpek Hera çıkaracak, binlerce öğrencinin eğitimi yarım kalmayacak.
Hera trüfü çıkaracak, yoksul öğrenciler okuyacak

Binlerce yoksul öğrenciye eğitim bursu veren Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm (EGET) Vakfı daha çok yoksul çocuğu okutabilmek için trüf mantarı yetiştiriyor.

EGET, kilosu bin euro (20 bin TL) civarında satılan trüf mantarını yetiştirmek için 2016’da Muğla’da 22 dönüm araziye 415 adet meşe fidanı dikti. Önümüzdeki yıl 15 kilogram civarında trüf mantarı hasat etmeyi planlayan vakıf, mantarları çıkarması için Hera isimli köpeği özel eğitimden geçirdi.

Hera’nın çıkardığı mantarlar başta İtalya ve Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilecek ve buradan elde edilecek paranın tamamı yoksul üniversite ve lise öğrencilerine burs olarak verilecek.

EGET Vakfı Başkanı Özlem Uzman, on binlerce öğrencinin yoksulluk yüzünden eğitimini tamamlayamadığını, vakıf olarak burs vererek mümkün olduğunca yoksul öğrencinin eğitime devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

Yardımseverlere vakfa destek olmaya çağıran Uzman, bugüne kadar 37 bine yakın öğrencinin burs için başvuru yaptığını, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirledikten sonra imkanları doğrultusunda 191 öğrenciye burs verdiklerini, halen de 96 öğrencinin bursunun devam ettiğini bildirdi. Öğrenci başına 750 lira burs verdiklerini ve eğitimini tamamlayıp işe girenlerin faizsiz olarak bursunu geri ödemesini beklediklerini anlatan Uzman, daha fazla öğrenciye burs verebilmek için trüf mantarı üretimine başladıklarını, önümüzdeki yıl ilk hasadı yapacaklarını belirtti.

OKUMAK İÇİN İNŞAATTA ÇALIŞAN VAR

Özlem Uzman, vakfı “Bizim bu çocuklara borcumuz var” diyerek yola çıkan Safai Özer’in kurduğunu belirtirken, yoksul öğrencilerin, eğitimini tamamlayabilmek için inşaatlarda, tarlalarda çalışmak zorunda kaldığını, bu tür vakıflarla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Uzman, “Öğrencilerimiz arasında 26 çocuklu bir ailenin çocuğu da var, babası hapiste olup bugün hemşirelik okuyan, bebekken çöplükte bulunduktan sonra hayata tutunmaya çalışan tarih öğrencisi de var. Tüm yoksul çocuklara ulaşmak istiyoruz, ancak ne yazık ki sınırlı gelirlerimiz buna imkan vermiyor” dedi.

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