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Hergün başka biri...Polisim diye 3 kişiyi dolandırdı

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Tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Hergün başka biri...Polisim diye 3 kişiyi dolandırdı

Kılıktan kılığa giren, kimi zaman polis, kimi zaman avukat kimi zaman ünlü bir iş adamının akrabası olduğunu söyleyerek insanları kandıran ve onlardan para alan Erdi Konyalıoğlu yine rahat durmadı.  Geçtiğimiz Temmuz ayında Gazimağusa’da kendisi polis olarak tanıtıp, bir kişiden 100 lira alan zanlının Girne’de üç kişiyi kandırıp, bin 600 lira temin ettiği tespit edildi.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 27-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Girne’de üç ayrı şahsı kandırarak, dolandırmak kastı ile toplamda 1600 TL nakit parayı alarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, benzer birçok davası ve sabıkası olduğunu ifade etti. Polis, zanlının davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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