  • BIST 3.392,67
  • Altın 997.347
  • Dolar 18.2298
  • Euro 18.0693
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Hindistan, iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

» »
Çin'den sonra Hindistan da iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımını onayladı. Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, "Bu adım, salgınla kolektif mücadelemizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.
Hindistan, iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Çin'den sonra Hindistan da iğnesiz Koronavirüs aşısının kullanımını onayladı. Hindistan’da hükümet, Bharat Biotech şirketinin geliştirdiği ve burundan alınan Koronavirüs aşısının henüz aşı olmamış kişilerde kullanımına onay verdi.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adım, salgınla kolektif mücadelemizi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, solunabilir Bharat Biotech Koronavirüs aşısının etkililiğine ilişkin şirket tarafından herhangi bir çalışma yayınlanmazken, aşıların ne zamandan itibaren dağıtıma çıkarılacağına dair bilgi de verilmedi. Çin, 5 Eylül’de yerli CanSino Biotech’in geliştirdiği "solunabilir" Koronavirüs aşısına onay vermişti. Enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen dünyanın ilk "solunabilir" Koronavirüs aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verilmişti. Sprey formundaki aşılar, grip gibi Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlığa erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor. Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 09:30
  • Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü07 Eylül 2022 Çarşamba 08:52
  • Fransa: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı07 Eylül 2022 Çarşamba 08:04
  • Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir06 Eylül 2022 Salı 10:22
  • AB, Putin'i enerjiyi silah olarak kullanmakla suçladı06 Eylül 2022 Salı 08:45
  • Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak05 Eylül 2022 Pazartesi 12:13
  • İspanya'dan Almanya'ya giden özel bir uçak Baltık Denizi'ne düştü05 Eylül 2022 Pazartesi 11:57
  • Volodimir Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi05 Eylül 2022 Pazartesi 08:51
  • Roberta Metsola: Ada açıklarında keşfedilen doğal gaz yatağı “AB için umut verici”05 Eylül 2022 Pazartesi 08:37
  • Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti03 Eylül 2022 Cumartesi 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti