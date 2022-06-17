  • BIST 2.496,30
  • Altın 1029.089
  • Dolar 17.3108
  • Euro 18.2004
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Hırvatistan euro'ya geçiyor

» »
Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren euro para birimine geçebileceğini söyledi.
Hırvatistan euro'ya geçiyor

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg’da gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan ekonomisinin euroya katılmak için gerekli kriterleri yerine getirmesiyle ilgili olarak AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hazırlanan raporları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Donohoe, “Euro Grubu olarak Hırvatistan’ın Euro ailemizin 20’nci üyesi olmasını tavsiye ettik.” dedi.

Hırvatistan’ın euroya geçişinin haftaya onaylanması bekleniyor

Donohoe, söz konusu tavsiyenin yarın gerçekleştirilecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında resmen kabul edileceğine işaret ederek, Hırvatistan’ın 1 Ocak 2023’ten itibaren euro para birimine geçmesini beklediklerini ifade etti.

Hırvatistan’ın euroya geçiş için gerekli bütün kriterleri yerine getirdiğini anlatan Donohoe, Euro Bölgesi’nin bu katılımla daha da güçleneceğini kaydetti.

Bu aşamadan sonra Hırvatistan’ın euroya geçişinin gelecek hafta Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde onaylanması bekleniyor.

Euro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi Euronun Ocak 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009’da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya’nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euro, “Avrupa Para Birimi”, “ekü” ve “euro” olarak da adlandırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’daki İngiltere elçiliği çalışanları Taliban’ın kendilerine işkence ettiğini anlatıyor16 Haziran 2022 Perşembe 14:18
  • Billim insanları evrenin bilinen en büyük kara deliğini keşfetti16 Haziran 2022 Perşembe 13:37
  • Ukrayna savaşı: Binlerce sivil Severodonetsk kentinde mahsur16 Haziran 2022 Perşembe 11:00
  • Avrupa’da corona virüsü alarmı: Yaz salgını patlak verdi15 Haziran 2022 Çarşamba 21:49
  • Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi15 Haziran 2022 Çarşamba 13:42
  • Severodonetsk: Kenti terk etmek isteyen siviller için insani koridor açıldı15 Haziran 2022 Çarşamba 13:31
  • Tunus açıklarında iki teknenin battığı 72 göçmen kurtarıldı15 Haziran 2022 Çarşamba 13:17
  • AB İsrail ve Mısır arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak15 Haziran 2022 Çarşamba 13:02
  • Stoltenberg: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız''15 Haziran 2022 Çarşamba 12:56
  • Netflix 4,5 milyon dolar ödüllü 'gerçek' Squid Game yarışması çekiyor15 Haziran 2022 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti