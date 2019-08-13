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Hong Kong havalimanında göstericilere polis müdahalesi

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Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericilerin havalimanına girişleri kapatması üzerine bugün de tüm uçakların kalkışı iptal edildi. Polisle protestocular arasında arbede çıktı, güvenlik güçleri biber gazı kullandı.
Hong Kong havalimanında göstericilere polis müdahalesi

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi Hong Kong'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis müdahalede bulundu. Hong Kong havalimanında beş gündür protesto düzenleyen hükümet karşıtı eylemcilerle polis arasında bugün kısa süreli bir arbede yaşandı.

Yerel saatle gece 11.00'den sonra onlarca polis memuru, havalimanındaki protestocuları dağıtma girişiminde bulundu. Protestocular ise kurdukları barikatla karşı koymaya çalıştı. Polis yaklaşık 15 dakika sonra geri çekildi.

AFP'nin haberine göre, polis olaylar sırasında yaralı bir kişiyi havalimanından çıkarabilmek için biber gazı kullandı.

Havalimanında uçuşlara protesto engeli

Hong Kong'da hükümet karşıtı gösteriler havalimanından uçuşları etkilemeye devam ediyor.

Hong Kong havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Hong Kong Havalimanı'ndaki tüm operasyonlar ciddi şekilde aksaklığa uğradı, tüm kalkışlar iptal edildi" denildi.

Açıklamada, yolcuların havalimanına gelmemesi, hâlihazırda havalimanında olanların ise en kısa sürede terminal binalarından ayrılması istendi.

Yetkililer, havalimanına ulaşan uçakların inmesinde bir sorun yaşanmasını beklemediklerini belirtti.

Trump: Umarım kimse yaralanmaz, kimse ölmez 

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da devam eden protesto eylemlerine ilişkin açıklamasında “Umarım kimse yaralanmaz. Umarım kimse ölmez” ifadesini kullandı. Hong Kong sınırında Çin askeri güçlerinin varlığını artırdığına dair haberlere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, durumu “çok zor bir durum” olarak nitelendirerek soruna barışçı yollarla çözüm bulunmasını dilediğini ifade etti. 

Havalimanın açıklaması, demokratik reform talebiyle protesto düzenleyen binlerce kişinin hafta başından bu yana havalimanında toplanarak yolcuların terminallerdeki kalkış alanlarına ulaşmasını engellemesinin ardından geldi.

Havalimanındaki eylemcilerin bazıları, hafta sonundaki protestolarda gözünden yaralanan bir kadın göstericiyle dayanışma göstermek için tek gözünü bandajla kapattı.

Hong Kong havalimanında dün protestolar nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.

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